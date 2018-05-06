В Украине День ВДВ отмечают вопреки распоряжению Порошенко

Сегодня, 17:10 \\ Политика

Военнослужащие традиционно вышли на улицы городов 2 августа, нарядившись в соответствующую форму. Об этом сообщают украинские СМИ.

 В 2017 году президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым этот род переименовали в Десантно-штурмовые войска. А официальным праздничным днем десантников установили 21 ноября. Кроме того, небесно-голубые береты сменились бордовыми по примеру НАТО. Вопреки этому распоряжению украинцы продолжают праздновать по старой привычке - вместе с жителями России.

Кроме собраний единомышленников на улицах, украинские десантники поздравляют друг друга с Днем ВДВ в социальных сетях, сопровождая посты национальной символикой. Впрочем, некоторые пользователи напоминают авторам поздравлений о переменах Петра Порошенко и новой дате праздника в Украине. По этому поводу на интернет-ресурсах появляются юмористические мемы, связанные с явлением.

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Автор - Александр Лубяной
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