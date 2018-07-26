Путеводитель по Крыму: в Сети появился список подарков, которые получил Порошенко

Сегодня, 13:57 \\ Политика

С 2014 по 2017 год президент Украины Петр Порошенко получил множество подарков от чиновников из других стран, творческих личностей и людей, пожелавших остаться неизвестными. Администрация главы государства показала в Сети полный перечень всех презентов, которые были преподнесены Порошенко.

В перечне подарков встречается много необычных предметов. Однако, пользователи Сети особо отметили путеводитель по Крыму, который Порошенко подарил неизвестный. Личность дарителя не указана, но известно, что подарок был преподнесен в период с 2014 по 2017 год. Из этого следует, что Порошенко подарили путеводитель по Крыму, когда уже случилась ситуация с полуостровом. Как пишут пользователи, кто-то мог «пошутить» над президентом страны, которая лишилась Крыма. Среди необычных подарков пользователи заметили еще и вязаные носки. Как считают комментаторы, дарить президенту страны такую вещь не совсем логично. Чаще всего Порошенко дарили книги, модели различной техники и картины.

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Автор - Лина Капусто
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