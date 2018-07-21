США выделят на оборонные нужды Украины 250 миллионов долларов

Сегодня, 08:18 \\ Политика

Сенат уже дал свое одобрение на оборонный бюджет США на 2019 год, в нем предусматривается выделение денежных средств на помощь Киеву. Средства должны пойти на укрепление обороноспособности Украины и борьбу с кибератаками.

2 августа в пресс-службе украинского посольства в США сообщили о решении сената одобрить выделение 250 миллионов долларов на оборонные нужды Украины. По информации диппредставительства, столь крупная сумма должна быть направлена на то, чтобы Украина усилила возможности защиты от кибератак и обеспечила безопасность компьютерных сетей органов власти.

Помимо этого, в посольстве также сообщают, что США выделяет деньги на борьбу и снижение зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий. После сената США бюджет на 2019 год должен одобрить президент страны. Проект об оборонном бюджете теперь будет изучать Дональд Трамп. Если его все устроит и документ будет подписан, то США действительно дадут Украине 250 миллионов долларов.

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Автор - Лина Капусто
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