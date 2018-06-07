На Украине предложили ввести уголовную ответственность за торговлю с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предложил ввести уголовное наказание за торговлю с российскими компаниями, раскритиковав украинские организации, закупающие товары в России.

Согласно статистическим данным за последние пять месяцев на 28% вырост импорт российских товаров в Украину. Этим остался недоволен глава СНБО Украины Александр Турчинов. Об этом политик заявил в своем интервью.

Он уверен, что украинские компании, которые закупают товары в России, сотрудничают со страной-агрессором. Политик убежден, что нет необходимости приобретать у другой страны то, что можно производить дома. Турчинов указывает, что за такие действия национальных компаний, конечно, существует моральная ответственность, которой они подвергаются ежедневно. Но глава СНБО считает, что этого недостаточно, поэтому высказывает предложение о введении уголовной ответственности за сотрудничество украинских организаций с Россией.

Это далеко не единственное, что подверглось критике Александра Турчинова. Ранее он заявлял, что строительство Крымского моста – это серьезная угроза национальной безопасности Украины. Кроме того, по его словам, на полуострове находится значительный военный контингент из России.