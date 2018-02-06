Россия выиграла у Украины спор в ВТО

Очередной спор выиграла Российская Федерация у Украины. На этот раз предметом были железнодорожные вагоны.

Об этом сообщил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков. Он пояснил, что в 2015 году власти Украины подали иск, поскольку, по их мнению, Россия ограничивала поставки вагонов и стрелочных переводов, прекратив действия сертификатов соответствия. Украинское правительство заявляло, что ограничения повлияли на деятельность предприятия «Азовзагальмаш» и харьковского машиностроительного завода ФЭД, что сократило экспорт их продукции в десятки раз.

Киев был убежден, что действия Москвы незаконны. Однако ВТО приняла российскую сторону.

Это уже не первый спор, возникающий между двумя государствами, который приходится решать с участием ВТО. Напомним, ранее также были удовлетворены требования Москвы. Суть спора была в том, что Россия не соглашалась с методикой энергокорректировок, которую выбрал Киев. По мнению российских властей, такой способ уменьшал внутренние цены на газ, который был важен для отечественных компаний для производства нитрата аммония. Отмечается, что между Россией и Украиной еще ведутся два спора.