Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой. Сообщается, что Реджеп Эрдоган призвал главу Российской Федерации Владимира Путина и президентов других стран принять его государство в ряды ассоциации.

Сам турецкий правитель заявил, что реакция его коллег была достаточно тёплой, в особенности обрадовался глава правительства Китая. Эрдоган с уверенностью заявил, что эта инициатива будет рассмотрена абсолютно серьёзно, отметив, что не заметил прямого протеста от президентов по этому вопросу.

Тем не менее, ранее Путин заявлял, что в ближайшем будущем БРИКС не планирует расширяться, так как не видит прямой необходимости в этом. Эксперты отмечают, что данная просьба Эрдогана объясняется напряжёнными взаимоотношениями Турции и Запада. Кроме того, они предположили, что этим шагом лидер Турции сможет провоцировать Европейский Союз.