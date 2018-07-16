В Колорадо место Трампа занял портрет Путина

26 июля неизвестный устроил политическую рокировку в здании Капитолия штата. Об этом в субботу сообщило издание The Hill со ссылкой на сенатора Стива Фенберга.

Неизвестный житель Колорадо пробрался с изображением Владимира Путина в зал, где выставлены портреты президентов США. Он поместил главу России в позолоченную рамку и занял ею место, отведенное для действующего политического лидера США Дональда Трампа.

Напечатанный Владимир Путин провисел в американском Капитолий недолго - один из экскурсоводов обнаружил шалость и убрал её. Однако Стив Фенберг успел сделать фотографию и опубликовал её на странице в Twitter. Как отметили в The Hill, портреты президентов создаются по заказу администрации штата. Пока власти не собрали достаточно денег для оплаты услуг художника, потому место Дональда Трампа остается пустым.