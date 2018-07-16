В Колорадо место Трампа занял портрет Путина

Сегодня, 17:27 \\ Политика

26 июля неизвестный устроил политическую рокировку в здании Капитолия штата. Об этом в субботу сообщило издание The Hill со ссылкой на сенатора Стива Фенберга.

 Неизвестный житель Колорадо пробрался с изображением Владимира Путина в зал, где выставлены портреты президентов США. Он поместил главу России в позолоченную рамку и занял ею место, отведенное для действующего политического лидера США Дональда Трампа.

Напечатанный Владимир Путин провисел в американском Капитолий недолго - один из экскурсоводов обнаружил шалость и убрал её. Однако Стив Фенберг успел сделать фотографию и опубликовал её на странице в Twitter. Как отметили в The Hill, портреты президентов создаются по заказу администрации штата. Пока власти не собрали достаточно денег для оплаты услуг художника, потому место Дональда Трампа остается пустым.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

В регионах сотни человек пришли на митинги КПРФ против пенсионной реформы

 Однако в некоторых городах протестное настроение 28 июля оказалось очень слабым. Об этом свидетельствуют официальные данные МВД.

В Москве скончался актер "Счастливы вместе"

 Российский актер Александр Исаков скончался в 39-летнем возрасте. Артист запомнился...

Гройсман: Киев не должен "преклонять колено" и "ползать в Москву" за газом

 По мнению премьер-министра Украины, в страну ни в коем случае не должен совершаться...

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

ЦИК не позволила КПРФ провести референдум против поднятия пенсионного возраста

 Специалисты ведомства раскритиковали формулировку вопроса, предложенного политиками. 27...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ