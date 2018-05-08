Дипломат из США сообщил о вторжении Красной Армии в Украину

Сегодня, 08:38 \\ Политика

По словам экс-посла Джона Хербста, именно эта вооруженная сила проникла на восток страны в 2014 году. Заявление прозвучало в прямом эфире американского телеканала RTVI.

 На одной из программ дипломат из США вступил в диспут с политологом Евгением Минченко. Он сообщил, что конфликт в Донбассе начался именно из-за вторжения Красной Армии, канувшей во времена СССР ещё в 1946 году. По мнению Джона Хербста, если бы не действия этой вооруженной силы, Украина смогла бы оперативно восстановить контроль над восточными регионами.

Евгений Минченко заявил оппоненту, что в сложившейся ситуации виноваты и США. По его данным, страна выделяла деньги на осуществление государственного переворота в Украине. Когда же дипломат назвал эти слова "глупостями", политолог назвал его невоспитанным и хамом.

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Автор - Александр Лубяной
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