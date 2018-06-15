Поклонская с едким сарказмом извинилась перед Пушкиной и Родниной‍

Крымский депутат не стерпела критики в свой адрес и направила в сторону оппоненток ответное сообщение, в котором в переносном смысле принесла им извинения "за неудобства".

На официальной странице социальной сети "ВКонтакте" российского депутата от партии "Единая Россия" Натальи Поклонской появился довольно большой пост, который послужил ее ответом на травлю со стороны коллег Оксаны Пушкиной и Ирины Родниной. Обе они не приняли то, что их коллега не поддержала законопроект о повышении пенсионного возраста. Депутатки даже сделали вывод, что она просто пытается повысить свой рейтинг среди населения и предположили, что ей пора уходить с должности.

В ответ на это Поклонская с едким сарказмом извинилась перед ними. Она отметила, что понимает, почему с ней сейчас общаются именно в таких тонах, однако сообщила, что не ведется на подобные манипуляции. Также она предположила, что Пушкина и Роднина переживают неудобства в связи с вхождением полуострова Крым в состав Российской Федерации, а также тем, что она до сих пор на своей должности. Именно за это Поклонская попросила у них прощения.