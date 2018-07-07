СК России заочно обвинил экс-главу Минобороны Украины в призывах к терроризму

По данным правоохранителей, Анатолий Гриценко публично призывал людей к преступлениям на российской территории. Так 25 июля объявила пресс-служба ведомства.

Против экс-главы Минобороны Украины в СК возбудили сразу два уголовных дела, которые теперь объединили в одно. Политику инкриминируют публичные призывы к терроризму согласно 2 части статьи 205.2 Уголовного Кодекса России. Его уже обвинили заочно.

Как пишут представители Следственного комитета, 16 июля 2014 года Анатолий Гриценко выступил в прямом эфире онлайн-конференции украинского телеканала "1+1". Как заметили следователи, он призывал людей взрывать в России железнодорожные поезда. Позднее, в 2017 году, Анатолий Гриценко открыто предлагал применять против россиян не менее радикальные меры: уничтожать автомобили в крупных городах: Таганроге и Москве.