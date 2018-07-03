"Лицемеры!" - Трамп обвинил раскритиковавших его СМИ

Американскому лидеру не понравился шквал критики, обрушившийся на него со стороны отечественных журналистов за мягкую политику в отношении России.

Поводом для критики со стороны американских СМИ стало поведение Дональда Трампа на встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки. Журналисты США отметили излишнюю мягкость своего президента в отношении России и подвергли его неприятным отзывам в прессе.

Глава США отреагировал на это в своем аккаунте в социальной сети Twitter. Президент опубликовал запись, в которой обвиняет СМИ в необъективности и стремлении из всего сделать скандал. Он напомнил, что во время его взаимодействия с главой КНДР, журналисты, напротив, обрушили на него шквал негодования за жесткость. Американский лидер едко отметил, что мягкое отношение к политическим вопросам и стремление к бесконфликтному диалогу «раньше называлось дипломатией» и даже поощрялось.

Дональд Трамп уверен, что если бы он выбрал иную линию поведения и повел бы себя грубо, жестко и бескомпромиссно, СМИ упрекнули бы его за излишнюю жестокость. Он назвал журналистов, критикующих его отношение к России и Владимиру Путину, лживыми и незаслуживающими доверия. А в конце записи добавил меткое слово «лицемеры».

Этот пост американский президент опубликовал почти сразу же после отъезда из Белого дома. Отмечается, что, увидев неподалеку представителей прессы, лидер США ограничился лишь сдержанным приветствием, отказавшись от общения.