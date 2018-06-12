Путин недоволен: президенту России не нравится повышение пенсионного возраста

Владимир Путин впервые прокомментировал грядущую пенсионную реформу в стране. Он заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов изменений.

Российский лидер, наконец, открыто заявил о своем мнении по поводу остро стоящего в последние несколько недель вопроса пенсионного реформирования. Он назвал повышение возраста выхода на пенсию вопросом «очень чувствительным». Глава России заверил, что в правительстве можно по пальцам пересчитать тех, кому нравится идея с увеличением пенсионного возраста.

Президент отметил, что изменения пенсионного законодательства планировались долгие годы, вопрос возник не вчера. За это время высказывались различные предложения, но ни один из вариантов ему не понравился. Путин подчеркнул, что каждый таит в себе множество недостатков и недочетов.

Лидер страны пообещал учесть все высказанные замечания и неодобрения относительно предстоящих изменений, исключая тех, кто жаждет сделать себе пиар. Он обратил внимание в очередной раз, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято и находится на обсуждении. Владимир Путин уверен, если проигнорировать проблемы и недочеты пенсионной реформы и принять изменения без них, власть «надует» россиян. Однако он просил учесть, что отношение работающих граждан к пенсионерам в стране составляет 6 к 5. И если это продолжится, система долго не протянет.