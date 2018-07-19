Трамп раскритиковал ЕС за наложение штрафа на компанию Google

Дональд Трамп раскритиковал политику Евросоюза за штраф, наложенный на компанию Google. Об этом глава США сообщил на своей странице в Twitter.



Президент Соединенных Штатов прокомментировал ситуацию с наложением штрафа Еврокомиссией на компанию Google в размере 4,3 млрдевро. Американский лидер сообщил, что таким образом ЕС хотели перехитрить США, но это ненадолго.

Напомним, что ранее руководство Google намекнуло о введении платного пользования ОС Android. Такое решение было вызвано штрафом со стороны Евросоюза. Причиной взыскания стало злоупотребление мировым лидерством с целью продвижения поисковой системы и браузера. Также корпорацию обвинили в нарушении антимонопольных прав и доминирующем положении на рынке ОС Android.