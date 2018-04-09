По сообщению агентства, премьер-министр Великобритании совместно с некоторыми членами консервативной партии предоставила ложные показания, так как за это ей заплатили.

Британский таблоид The Mirror опубликовал материал, в содержании которого сделал громкое заявление по делу отравления двойного агента ГРУ Сергея Скрипаля, а также его дочери Юлии. Согласно данным, которые он предоставляет, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении Скрипалей, так как получила крупную взятку.

В доказательство этого издание приводит сведения о том, что, сразу после произошедшего на ее банковский счет, а также на счета еще нескольких членов консервативной партии поступили крупные суммы денег. Журналисты Mirror делают вывод, что эти данные могут объяснить, почему Мэй выдвинула обвинительные слова против России еще до того, как расследование было начато.