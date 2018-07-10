В июне Европейский Союз принял решение продлить антироссийские санкции. Теперь к ЕС присоединились еще пять стран.

На сайте дипломатической группы Европейского появилось сообщение о том, что еще пять стран поддержали идею о продлении антироссийских санкций. Среди них - Норвегия, Украина и Грузия, а также Черногория и Албания, которые тоже стремятся стать членами ЕС. Все эти страны согласились поддерживать союз в данной политике.

К слову, недавно в социальной сети президент Украины Петр Порошенко после саммита Украина-ЕС писал о том, что каждое физическое или юридическое лицо будет наказано вследствие попытки или аннексии Крыма и временной его оккупации.

Стоит отметить, что президент России неоднократно говорил о том, что Крым присоединился к РФ в результате честного голосования граждан полуострова. Также Владимир Путин отмечал, что Россия не несет ответственности за военные действия на востоке Украины, а нарушение минских договоренностей полностью лежит на плечах украинских властей.

Напомним, что представители РФ ответили на введение ЕС антироссийских санкций. Властями России был запрещен импорт продовольственных товаров из стран, которые поддержали такое решение Европейского Союза.