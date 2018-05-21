Барак Обама обвинил Белый дом в подрыве демократии

Экс-президент США Барак Обама, выступая на церемонии, посвящённой 100-летию южноафриканского лидера Нельсона Манделы, раскритиковал политику Дональда Трампа.

Политик заявил, что нынешняя ситуация напрямую свидетельствует о «проявлении политики страха», которую демонстрирует Белый дом. Обама отметил, что сейчас это происходит в таких масштабах, которые несколько лет назад даже невозможно было себе представить. Косвенно в своей речи он обвинил и Дональда Трампа, ни разу не назвав его имя, утверждая, что подрыву демократии и норм и институтов, на которых она основывается, способствуют «те, кто стоит у власти».

Бывший президент США выражает беспокойство относительно появляющихся с бешеной скоростью новых пугающих заголовков в средствах массовой информации. Он подчеркивает, что этот странный и напряженный период в жизни его страны еще больше подталкивает журналистов вселять беспокойство в головы американцев.

В конце своей речи Обама обратил внимание, что он не паникер, он просто констатирует факты, о которых другие боятся сказать.

Напомним, Дональд Трамп не раз высказывался относительно правления самого Барака Обамы, выражая абсолютное недовольство тем, что ему досталась «катастрофа» из-за действий экс-президента.