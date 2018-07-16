В США установлено, сколько американцев считает Россию врагов после саммита в Хельсинки

После международного саммита Путина и Трампа, организованного в Хельсинки, в США был проведен социальный опрос, который выявил, что больше половины граждан считают Россию врагом.

Об этом было сообщено сегодня утром. Согласно проведенному опросу около 55% респондентов уверены в отрицательном влиянии России на США. Они настроены негативно даже после проведения саммита в Финляндии, который должен был положить начало смягчения отношений двух государств. Но, как показывает исследование, большинство американцев пока не готово так быстро изменить свое отношение.

55% граждан США сказали, что не одобряют политику Дональда Трампа в отношении России. Около 37% заявили, что во всем поддерживают начинания американского лидера и уверены, что он поступает правильно. Отмечается, что среди выразивших одобрение 70% республиканцев (а именно к партии республиканцев принадлежит глава США).

В опросе респондентам также предлагалось оценить свое отношение к России. 38% американцев уверены в том, что Россия – враг. Также около 40% воспринимают страну в качестве соперника. И всего лишь 8% доброжелательно относятся к Владимиру Путину и его стране и готовы сотрудничать и строить дружеские отношения.

Был проведен еще один сравнительный анализ. Он касался рейтинга популярности Дональда Трампа в целом. По данным опроса, он стабилен. Все также около 42% согласны с действиями и политикой президента США, которую он проводит.