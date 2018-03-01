Тяжелая ракета "Сармат" успешно прошла три бросковых пуска

Теперь прототип готовится к летным испытаниям. Об этом СМИ рассказали источники в Минобороны.

Недавно тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету на жидком топливе протестировали бросковыми пусками из комплекса на полигоне Плесецк. "Сармат" успешно прошла испытания, которые продлились около полугода. Инсайдеры отметили, что военные выполнили всю запланированную программу в сотрудничестве с Центром эксплуатации наземной и космической инфраструктуры. Результаты впечатлили руководство армии.

Разработка тяжелой ракеты "Сармат" контролируется президентом России Владимиром Путиным. Ранее политик заявил, что новинка должна поступить на вооружение ракетных войск в 2020 году. Конструкторы столкнулись с рядом проблем, однако сумели их решить. До конца года они собираются выполнить итоговый пуск "Сармата". Ожидается, что межконтинентальная ракета сможет противостоять даже продвинутым системам ПРО США. Среди достоинств МБР разработчики называют огромную дальность полета и универсальность - на "Сармат" можно установить различные типы боевых блоков.