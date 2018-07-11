Макрон рассказал о вступлении Сербии в ЕС

Президент Франции Макрон после встречи с сербским коллегой рассказал об огромном потенциале Сербии вступить в ЕС в ближайшее время. Также стало известно о новых заявлениях по поводу Македонии.

Сегодня, 17 июля, стало известно о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон встретился со своим сербским коллегой Александаром Вучичем в Париже. В рамках официальной встречи было обсуждено потенциальное вступление Сербии в Европейский союз.

Как заявил Эмманюэль Макрон, у Сербии огромный потенциал для того, чтобы в скором времени стать членом Евросоюза. Ранее предполагалось, что это событие произойдет не раньше 2025 года, но, как особо отметил французский президент, на данный момент «эти дела» продвигаются быстрее, чем когда-либо ожидалось.

В свою очередь президент Сербии высказался о том, что по вопросу вступления в ЕС очень рассчитывает на сотрудничество и работу с Францией, ведь эта страна является важным партнёром Сербии в сфере торговли. Ожидается, что товарооборот между государствами достигнет одного миллиарда евро.

Напомним, что в ближайшее время Македония готовится стать членом Евросоюза и Североатлантического альянса. Премьер-министр страны Зоран Заев заявил в сегодняшнем выступлении, что другого развития событий для Македонии просто не существует. Такое заявление было сделано на фоне официального объявления ЕС о начале рассмотрения готовности Македонии к переговорам.