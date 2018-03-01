Путин посоветовал американцам внимательнее изучить новое оружие России и заявил, что оно не направлено против США

Владимир Путин опроверг предположения американских журналистов о том. что новое российское вооружение создано для удара по США.

Российский президент после саммита с главой США дал интервью. Один из американских журналистов задал вопрос о том, против кого направлено новое вооружение России. СМИ США были уверены, что в видеоролике, который был опубликован во время послания Федеральному собранию РФ, виден явный посыл: удар по американскому полуострову Флорида. Ведущий посчитал, что возможно это намеренная провокация, о чем тоже упомянул в своем вопросе.

Владимир Путин в ответе на вопрос жестко заявил, что противостояние США и России уже в прошлом. А что касается видеозаписи, то российский лидер дал рекомендацию американскому корреспонденту внимательнее просматривать материал. В ролике нет ни слова «Флорида», ни каких-либо географических ориентиров, которые позволили бы определить место ракетного удара.

Президент России отметил, что прежде чем вводить в заблуждение население США о возможной угрозе извне, нужно тщательно изучать видеоматериал, который попадает на глаза. Путин предложил даже подарить запись журналисту, чтобы он смог последовать рекомендации главы России.

К слову, российский глава отметил, что вооружение обновилось не просто так. Это ответ на выход США из Договора по противоракетной обороне.