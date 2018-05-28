Порошенко заявил о том, что Россия готовит "атаку" на Мариуполь

Порошенко заявил о том, что Россия уже начала подготавливать атаку на Мариуполь. Она "незаконно" осматривает суда, которые следует в украинские порты на Азовском море.

Во время своего визита в Одессу украинский президент Петр Порошенко выразил опасения о том, что Россия может готовить атаку на Мариуполь специально для того, чтобы помешать Киеву экспортировать черную металлургию. По его словам, это объясняется тем, что российское правительство "незаконно" приказало проверять и останавливать все суда, которые следует в украинские порты на Азовском море. Похожие "атаки" возможны и на другие порты Азовского моря, заявляет украинский лидер.

Помимо всего этого, Порошенко всерьез обеспокоен тем, что происходит в черноморском регионе. По его словам, растет напряжение в этом регионе, а также РФ разместила на полуострове новые зенитные и ракетные комплексы, ударную авиацию и усилила Черноморский флот своими подлодками и новейшими военными кораблями.