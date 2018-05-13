"Хайли лайкли": Лавров дал название политики Запада ао отношению к России

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью на телеканале RT, в котором прокомментировал обвинения Запада в сторону Москвы. Подтверждением этому послужили недавние заявления западных политиков.

Сегодня, 13 июля, стало известно, что глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров дал комментарий по поводу обвинений Москвы в проблемах Запада. Об этом сообщил глава МИД в интервью телеканалу Russia Today в пятницу.

Как выразился Лавров, на сегодняшний день существует только один ход политики западных стран по отношению к России, которых можно охарактеризовать двумя словами - highly likely, что в переводе на русский язык с английского означает «весьма вероятно».

Напомним, что именно так выразилась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, комментируя отравление бывшего сотрудника российских спец-служб в Солсбери.

Лавров также отметил интересный факт того, что под документом о «вмешательстве России» в выборы президента США было поставлено всего лишь три подписи представителей специальных служб вместо как минимум десяти, когда речь идет о докладе всего разведсообщества США. Отметим, что в эти дни в Брюсселе проходит саммит НАТО. На днях появилась информация о том, что в рамках мероприятия глава МИД Франции сделал сообщение, в котором говорилось о продолжении ведения «оборонительной позиции» в отношениях РФ и Североатлантического альянса.