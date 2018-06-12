Роструд: Повышение пенсионного возраста - подарок предпринимателям

Лидер Роструда Всеволод Вуколов заявил, что бизнес вынужден уже сейчас делать прогнозы о том, в каких сферах работы пенсионеры будутэффективны. По мнению чиновника, повышение пенсионного возраста станет большим подарком предпринимателям.



Для того, чтобы люди пожилого возраста стали глобальным ресурсом экономики, представители бизнеса должны сейчас определить отрасли, вкоторых пенсионеры будут востребованы. Правительство активно ведет обсуждение проблемы повышения пенсионного возраста.

В ходе круглого стола Всеволодо Вуколов сообщил, что сегодня на трудовом рынке многие хотят продолжать работу. Власть надеется на сонательность предпринимателей, которым предоставлен такой подарок.

Представители Роструда считают, что откладывать вопрос о повышении пенсионного возраста уже некуда. По данным 1970 года, на одногопенсионера приходилось 3,7 работающих. Однако сейчас это число сократилось вдвое. Также глава организации сообщает, что работодателям необходимо ввести образовательные программы для 45-50-летних людей, чтобы те смогли реализовать себя на рынке труда.