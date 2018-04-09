Путин наградил артистку Валерию орденом Дружбы

Президент Российской Федерации подписал указ о награждении певицы Валерии орденом Дружбы за особые заслуги. Это будет третья государственная награда поп-дивы.

Сегодня, 12 июля, стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении популярной российской певицы Валерии орденом Дружбы.

Об этом сообщили в соответствующем документе, который разместили на официальном сайте портала правовой информации. Как сообщается, поп-исполнительница получит орден за заслуги, суть которых заключается в развитии культуры и искусства России и многолетней деятельности.

Помимо этого в документе указано, что награды получат и другие деятели искусства, в числе которых режиссер Владимир Наумов, худрук театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов, композитор Евгений Дога и специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Напомним, что исполнительница Валерия Перфилова на сегодняшний момент уже имеет награды Заслуженного и Народного артиста Российской Федерации, которые она получила в 2005 и 2013 годах.