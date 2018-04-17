На территори Украины был принят законопроект, согласно которому предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые тесно сотрудничают с государством, не обязаны выплачивать штрафные санкции российским компаниям.

Стало известно, что Верховная Рада освободила концерн "Укроборонпром" от уплаты пеней компаниям из России‍. Предприятия, которые ему принадлежат, не будут подчиняться постановлениям российских судов. Информация об этом накануне прозвучала в эфире одного из национальных украинских новостных телеканалов.

Согласно данным, которые были предоставлены, решение об этом было принято после голосования депутатов Верховной Рады. 244 из них проголосовали за него. При этом, минимальное количество согласившихся должно быть не менее 226. Так как условие было соблюдено, закон был принят.

Его принятие потребовалось по той причине, что в 2014 году был расторгнут договор о разрыве ВТС с РФ. Из-за этого предприятия-заказчики из России начали терпеть убытки, ведь суммы о их возмещении выплачены не были. Через суды они начали пытаться требовать возвращения ущерба, однако новый закон, принятый на Украине практически исключает такую возможность.