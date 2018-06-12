Дональд Трамп подарил Ким Чен Ыну особенный подарок

Дональд Трамп в прошлом году имел неосторожность придумать прозвище для лидера КНДР. Теперь американский президент пытается выйти из ситуации благодаря особенному подарку.

Зарубежные СМИ утверждали, что еще во время саммита США-КНДР Ким Чен Ын напомним американскому президенту о том, что тот в прошлом году дал ему прозвище, которое весьма обидело северокорейского лидера – «человек-ракета».

Дональд Трамп решил выйти из такой ситуации и рассказал своему коллеге о песне сэра Элтона Джона «Rocket Man». Теперь президент США сообщил, что скоро Ким Чен Ын получит в подарок от него диск с этой композицией. Также известно, что вместе с диском пришлют еще какой-то сувенир, о котором Трамп пока что умалчивает.

Напомним, что Дональда Трампа представители партии прогресса в Норвегии предложили выставить на Нобелевскую Премию. Причиной для этого стало успешное проведение саммита США-КНДР, в ходе которого Трампу удалось уговорить Ким Чен Ына на договор, который подразумевает сокращение ядерного оружия в Северной Корее.