В НАТО заявили о приглашении Македонии, Грузии и Украины в альянс

В НАТО сделали сообщение о предстоящем саммите по поводу вступления Македонии в альянс, отметив особое желание видеть в нем Грузию и Украину.

Сегодня, 10 июля, стало известно о том, что страны, входящие в состав НАТО, в скором времени объявят дату саммита по случаю приглашения Македонии в этот альянс. Как сообщает генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции, посвященной будущей встрече лидеров стран-членов в Брюсселе 11 и 12 июля этого месяца.

Как заявил генсек, Македония сможет стать 30-м членом альянса, если это соглашение придет к реализации. Столтенберг отмечает, что для этого прежде необходимо решить вопрос об окончательном переименовании страны в Республику Северной Македонии.

Напомним, что конфликт между Грецией и Македонией продолжается уже больше 25 лет из-за совпадения наименования одной из северных областей Греции.

Также сегодня представитель Соединенных Штатов Америки в НАТО заявил о том, что Америка была бы полна радости увидеть Грузию в членов этого альянса при условии, что страна выполнит необходимые условия вступления. О конкретных датах приглашения Грузии в НАТО не сообщается, но было отмечено решение саммита НАТО десятилетней давности о вступлении Грузии и Украины в альянс, которое остается «актуальным как никогда ранее».