Израиль не может определиться с городом проведения конкурса «Евровидение-2019»

После победы на конкурсе «Евровидение-2018» израильской певицы Нетты в СМИ практически сразу поступила информация, о том, что в следующем году конкурс пройдёт в Иерусалиме. Однако сейчас власти Израиля засомневались в выборе города. Статус Иерусалима до сих пор остаётся спорным. Напомним, что город трёх религий - актуальная тема для острого конфликта между Израилем и Палестиной. И без того сложную обстановку накалили действия главы США Дональда Трампа. В декабре прошлого года Соединённые Штаны признали Иерусалим столицей Израиля, что вызвало волну недовольства граждан Палестины.

Со стороны правительства Израиля разумно не повторять ошибки Украины. В 2017 году конкурс прошёл на территории Украины. Из-за напряженных отношений с Российской Федерацией организаторы конкурса «Евровидение-2017» не разрешили выступить участнице, представляющей Россию, тем самым политизировав песенный турнир. В связи с вышеописанными событиями израильцы рассматривают другие города для проведения международного шоу. Всего 3 города претендента (не считая Иерусалим): Тель-Авив, Хайфа и Эйлат. Однако вероятно, что конкурс пройдет, как и планировалось в Иерусалиме, либо же в Тель-Авиве, так как только в этих городах есть соответствующие условия для проведения конкурса такого масштаба.

Известно, что властям для проведения мероприятия потребуется приблизительно 22 миллиона долларов.