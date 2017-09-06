Власти Италии запретили помогать судам с беженцами

Новые заявления властей Италии по поводу проблем с беженцами, и к чему приведут решения этих проблем.

Только вчера вице-премьер Италии Маттео Сальвини сделал шокирующее заявление об ожидаемом развале Европейского Союза, как сегодня стало известно о новых мерах борьбы итальянского правительства с незаконным вторжением беженцев на территорию государства.

Британское новостное здание The Independent сообщило, что в воскресенье, 24 июня, беженцы, стремящиеся проникнуть на Европейские земли из Африки, подали шесть сигналов бедствия из Средиземного моря. Итальянские чиновники в свою очередь заявили, что лодки находились в водах Ливийского государства, поэтому ответственность за них должны нести власти Ливии, и отказались помочь судам. Такие действия чиновников ясно дают понять, что проблема по вопросам беженцев в Италии достигла критической точки.

Напомним, что массовый наплыв беженцев в Европу начался еще в 2015 году в связи с войной в Сирии. На сегодняшний момент вопросы по делам беженцев стали причиной других государственных проблем. Ведь помимо падающего уровня экономики, в стране возникли сепаратистские настроения.