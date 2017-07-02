Выборы в Турции: обработано 22% бюллетеней, Эрдоган лидирует с большим отрывом

Сегодня на территории Турции прошли досрочные выборы президента и парламента. Центральная избирательная комиссия начала подсчитывание бюллетеней.

После обработки пятой части стало известно, что на данный момент лидером голосования за главу Турции с большим отрывом является действующий президент Реджеп Эрдоган, который имеет в своей копилке около шестидесяти процентов голосов . В то же время у его главного конкурента Мухаррема Индже – двадцать шесть с половиной процентов.

Кроме того, на парламенских выборах пока что сохраняет первенство партия также под руководством Эрдогана с большей половиной прогосовавших – более пятидесяти трёх процентов. Выборы проходили с восьми утра до пяти вечера в восьмидесяти провинциях Турции.

Ранее сообщалось, что накануне выборов Реджеп Эрдоган провёл пять митингов в Стамбуле, на которых заявил об изменении политического курса государства и его введение в число десяти самых развитых стран наравне с Россией и США.