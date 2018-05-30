"Каждый выход на улицу - спецоперация": Аркадий Бабченко рассказал о жизни после "смерти"

Российский журналист Аркадий Бабченко впал в депрессию и заявил, что его жизнь теперь сломана.

Спустя месяц после инсценировки с помощью украинских спецслужб его убийства мужчина признался на своей странице в социальной сети, что для него трудной задачей является даже присутствие во дворе собственного дома или магазина, а дружеские встречи стали невозможными. Бабченко считает каждый выход на улицу спецоперацией, которая несёт угрозу для его жизни.

Журналист уверяет, что не является хозяином своего будущего и не имеет представления о том, что произойдёт на следующий день. Кроме этого, Бабченко упрекает своих подписчиков в вольности действий, заявив, что они могут свободно выйти, куда захотят, на выходных, а он вместе со своими родными прячется в бункере.

Напомним, Аркадий Бабченко был убит 29 мая выстрелами в спину. На следующий день было объявлено, что убийство было подстроено и выполнено Службой безопасности Украины, а Бабченко цел и невредим.