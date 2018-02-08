СМИ стало известно о том, что в Сирии 11 селений добровольно перешли под контроль сирийского правительства. Российские военнослужащие уже успели передать им гуманитарную помощь и предметы первой необходимости.

В субботу, 23 июня, российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил хорошие новости с фронта. Так, вечером сразу 11 селений Южной зоны деэскалации, которые ранее находились под контролем антиправительственной ССА, добровольно приняли решение о переходе под контроль Дамаска.

Примечательно, что сами отряды ССА перешли на сторону сирийской правительственной армии и готовы в таком составе дать отпор террористам ИГ* (запрещена в РФ) и "Джебхат ан-Нусры"* (запрещена в РФ).

Так, сирийской армии удалось отразить атаку террористов, а российские военные передали мирным жителям освобожденных селений гумпомощь и предметы первой необходимости.