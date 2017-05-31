Додон раскритиковал резолюцию Генассамблеи ООН по выводу российских войск из Приднестровья

Президент видит угрозу для дипломатических отношений с Россией из-за проекта молдавского правительства. Об этом он сообщил в интервью.

Глава Молдавии Игорь Додон обсудил резолюцию по Приднестровью, которую накануне приняла Генассамблея ООН. Документ предусматривает требование по "безоговорочному и незамедлительному" выводу российских миротворческих войск из региона.

Президент раскритиковал инициативу молдавского правительства. Он считает, что резолюция призвана существенно испортить диалог между Кишиневом и Москвой. Это лишь затруднит урегулирование конфликта в Приднестровье.

Тем временем министр иностранных дел Молдовы Тудор Ульяновский призвал Россию соблюдать резолюцию ООН и не реагировать на требования "нервно". Политик убежден, что ситуация в Приднестровье является не столько внутренним конфликтом государства, сколько "вмешательством" третьей стороны, применяющей вооруженные силы на территории страны.