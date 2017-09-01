Мун Чжэ Ин полюбил Россию за Достоевского и Толстого

Именно благодаря их произведениям у президента Южной Кореи появились теплые чувства к стране. Об этом он рассказал коллеге Владимиру Путину во время встречи в Москве.

Как заявил Мун Чжэ Ин, он по настоящему полюбил Россию, ознакомившись с творчеством Льва Толстого и Федора Достоевского. Под впечатлением от прочитанных произведений, президент желал посетить описанную в книгах страну. Мун Чжэ Ин добавил, что Москва пробуждает в нем весьма необычные эмоции.

Обсуждая с Владимиром Путиным политику, глава Республики Корея подчеркнул позицию своего государства по продвижению стратегического партнерства. Развитие этого направления является важным вопросом как внешней политики, так и внутренней безопасности. С Россией у Южной Кореи есть совместные намерения относительно денуклеаризации КНДР и снижения напряжения в регионе. Сеул воспринимает Москву, как важного союзника на внешнеполитической арене.

Российский президент поддержал речь гостя столицы. Он отметил, что Россия считает Южную Корею самым приоритетным партнером в юго-восточной Азии.