Турчинов рассказал об угрозе Крымского моста для Украины

Александр Турчинов рассказал, что Крымский мост может стать угрозой для Украины. Он заявил, что Россия может использовать его в военных целях.

Александр Турчинов является главой Совета национальной безопасности и обороны Украине. Недавно он заявил о том, что появление Крымского моста может стать причиной обострения военного конфликта в Украине. По словам Турчинова, теперь через новый мост Россия сможет перебрасывать сухопутные войска для дальнейшей борьбы с украинской армией в зоне АТО.

Также Турчинов отметил, что сухопутные войска РФ - это не все, что может угрожать Украине с появлением Крымского моста. Турчинов добавил, что теперь из Крыма российская армия сможет наносить удары ракетами в разные города Украины благодаря удобной, по его мнению, локации. Зенитные комплексы С-400, по словам Александра Турчинова, способны нанести удар в любую точку центральной Украины.

Однако СМИ заметили, как Турчинов себе противоречит. Ведь совсем недавно он заявлял, что Россия уже окончательно милитаризировала Крым и никакие "переброски" РФ уже не пригодятся.