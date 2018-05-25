Голикова: после реформы пенсии будут расти на 12 тысяч в год

16 июня российский вице-премьер рассказала о пользе повышения пенсионного возраст для граждан. Чиновник обещает рост выплат уже с 2019 года.

В субботу Татьяна Голикова выступила на заседании трехсторонне комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в России. По её словам, после пенсионной реформы средние пенсии россиян будут ежегодно расти на 12 тысяч.

Вице-премьер добавила, что повышение трудового возраста россиян приведет появлению дополнительных средств в государственном бюджете. Татьяна Голикова заверила, что эти деньги сохранятся в системе пенсионного фонда.

В этот же день глава правительства России Дмитрий Медведев своей подписью распорядился внести в Государственную думу законопроект упомянутой реформы. Она предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста, начиная с 2019 года. В конечном итоге, он составит 65 лет для мужской и 63 - для женской половины населения страны.