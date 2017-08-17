Газпром начал переговоры с Южной Кореей по строительству газопровода через КНДР

По мнению заместителя председателя корпорации Виталия Маркелова, политическая ситуация в мире изменилась и позволяет задуматься о таком решении.

Представители российской транснациональной энергетической компании "Газпром" начали переговоры с Южной Кореей по строительству газопровода через КНДР. Такие данные стали общеизвестными после прохождения пресс-конференции вместе с Виталием Маркеловым. Он рассказал о том, что общение по проекту заложило возможность его осуществлению в будущем.

Стоит отметить, что руководитель МИД Южной Кореи Кан Гён Хва уже подчеркивал налаживание мирной ситуации на Корейском полуострове. Мнение ведомства по этому поводу он высказывал на проходившем в Сеуле энергетическом форуме.