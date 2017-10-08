Израиль ответит "Панцирям" сверхзвуковой ракетой Rampage

Компании Israel Military Industries и Israel Aerospace Industries создали новое новое вооружение типа "воздух-земля" отвечают. О нем пишет издание Ynetnews.

В 2019 году Израиль оснастит свою армию сверхзвуковой ракетой Rampage (Буйство). Её заряд составляет 150 килограммов, дальность поражения - 150 километров, а длина - 4,7 метра. Предполагается, что именно этим авиационным снарядом страна ответит на угрозу со стороны российских ракетно-пушечных комплексов типа "Панцырь-С1".

Создатели приспособили Rampage для запуска с истребителей 4 и 5 поколений. Военные эксперты отмечают, что указанными ракетами могут снарядить боевые машины F-16 Fighting Falcon, F-35 Lightning II и F-15 Eagle. Особый эффект они должны оказывать на зенитно-воздушные установки противника в Иране и Сирии.