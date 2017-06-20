"Политическое безрассудство": в МИД оценили санкции США против поставщика топлива ВКС РФ в Сирии

Недавно американцы надавили ограничениями на компанию "Софрахт", обеспечивающую нужды российских вооруженных сил в зоне конфликта. Ситуацию прокомментировала пресс-служба дипведомства России.

Чиновники оценили санкции США против поставщика топлива для ВКС РФ, как "политическое безрассудство". Американский Минюст обвинил пять сотрудников "Совфрахта" в финансовых нарушениях. В МИД напомнили, что в 2016 году банки США заблокировали счета компании и удерживают 5,5 миллионов долларов. Власти России потребовали вернуть эти деньги владельцам, однако политические оппоненты лишь усилили давление.

13 июня Минюст США обвинил "Совфрахт" и отдельных её работников в поставках топлива на территорию Сирии, якобы, в обход санкций. В ведомстве добавили, что учреждение также переводила средства в САР, не получив на то разрешения американского министерства. Напомним, "Софрахт" попал под санкции за работу в Крыму. Согласно требованиям США, компания не имеет права переводить деньги в долларах.