Путин снял с должности советника президента по интернету Германа Клименко

Данный указ появился на официальном сайте Кремля. Отметим, что отстраненный Клименко с 2016 года и вплоть до сегодняшнего дня занимал должность советника президента.

Как стало известно СМИ, в среду, 13 июня, лидер РФ Владимир Путин поставил свою подпись на указе, который освобождает от должности советника главы России по интернету Германа Клименко. Соответствующий документ пресс-служба Кремля разместила на официальном сайте правительства.

Стоит отметить, что сегодня также были освобождены от исполнения своих обязанностей экс-помощник президента по вопросам воентехсотрудничества Владимир Кожин, советники Евгений Школов и Сергей Григорьев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Администрации президента произошел ряд изменений. В частности, Путин вновь назначил Дмитрия Пескова на должность пресс-секретаря.