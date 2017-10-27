"Низкий уровень интеллекта": Трамп ответил на критику Роберта де Ниро

На церемонии награждения театральной премии Tony Awards известный актер Роберт де Ниро со сцены раскритиковал Дональда Трампа. В своей речи он использовал нецензурную лексику. Публика одобрила такой порыв.

Спустя некоторое время американский президент решил ответить обидчику. Он опубликовал обращение на своей странице в Twitter. Президент отметил, что на съемках многих картин Роберт де Ниро получал травмы от профессиональных спортсменов. Этим Трамп подводит к тому, что, по его мнению, у актера явно была травма головы. Дональд Трамп назвал Роберта де Ниро личностью с очень низким уровнем интеллекта. Президент призвал актера "открыть глаза" на то, что экономика США становится только лучше.

Напомним, что накануне во время награждения театральной премии отличился Роберт де Ниро. Он должен был наградить Брюса Спрингстина, театрального музыканта. Однако сначала он решил вспомнить о президенте Соединенных Штатов Америки. В прямом эфире актер послал Трампа туда, куда невежливо посылать. В прямом эфире успели закрыть цензурой фразу Роберта де Ниро, но стоит отметить, что публика была в восторге и даже разразилась овациями.