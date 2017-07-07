"Красивыми и худыми": Ким Чен Ын не оценил чувство юмора Трампа

Трамп решил показать свое чувство юмора прямо перед ланчем с Ким Чен Ыном, однако ему, судя по всему, не удалось впечатлить северокорейского лидера.

Как известно, во вторник, 12 июня, в Сингапуре состоялась историческая встреча лидеров двух враждующих государств - президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. По итогам саммита мировыми лидерами был подписан документ, а Трамп даже рассказал о том, что готов пригласить Ким Чен Ына в Вашингтон.

Перед ланчем американский президент решил обратиться к фоторепортерам, поинтересовавшись, хорошо ли они получаются на фотографиях. Получив удовлетворивший его ответ, Трамп решил пошутить и попросил фотографов запечатлеть его и Ким Чен Ына так, чтобы они выглядели "красивыми и худыми".

Судя по тому, что северокорейский лидер моментально изменился в лице, его не впечатлила шутка Трампа. Все же он не стал заострять внимание на "черном" юморе Трампа, а просто продолжил позировать перед камерами.