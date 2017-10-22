Белый дом рассказал, что подали на обед Трампу и Ким Чен Ыну в Сингапуре

СМИ стало известно, что в Сингапуре после саммита США-КНДР Ким Чен Ына и Дональда Трампа решили побаловать изысканными блюдами. Так, Белый дом представил список того, чем отобедали мировые лидеры.

Как известно, во вторник, 12 июня, в Сингапуре состоялась историческая встреча лидеров двух враждующих стран главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Оба лидера считают, что встреча прошла плодотворно, а северокорейский глава даже сравнил ее с научно-фантастическим фильмом.

В общей сложности саммит США-КНДР продлился 35 минут, после чего лидеры двух стран пообщались с журналистами. Как и полагается, после трудного рабочего утра Ким Чен Ына и Трампа ждал вкусный обед, меню которого уже появилось на сайте Белого дома. Как стало известно, изначально в виде закуски лидеру КНДР и президенту США подали коктейль из креветок с салатом из авокадо, а также салат с зеленым манго с медово-лаймовым соусом и кальмарами.

После этого главы государств попробовали говяжьи ребрышки с картофелем, брокколи на пару, свинину с рисом, а также треску с овощами. В качестве десерта Трампу и Ким Чен Ыну подали тарталетку с темным шоколадом, ванильное мороженое и французский пирог.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время беседы с журналистами Ким Чен Ын три раза сделал вид, что не расслышал вопрос о готовности к ядерному разоружению КНДР.