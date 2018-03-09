СМИ: Ким Чен Ын три раза проигнорировал вопрос о ядерном разоружении КНДР

Как известно, в Сингапуре прошла первая историческая встреча лидера КНДР и президента США. Сразу же после 35-минутных переговоров лидеры двух стран вышли к журналистам, где ответили на многие вопросы, однако некоторые из них были проигнорированы Ким Чен Ыном.

Сразу же после того, как Ким Чен Ын и Дональд Трамп заняли свои места, их попросили рассказать о прошедшем саммите КНДР-США. Лидер Северной Кореи отметил, что многие люди могут воспринимать произошедшее, словно некую фантазию из научно-фантастического фильма, однако встреча враждующих долгое время стран на самом деле состоялась.

Помимо этого, лично Ким Чен Ыну журналисты несколько раз пытались задать вопрос о ядерном вооружении, они трижды поинтересовались, готов ли северокорейский лидер начать разоружение страны. Все три вопроса, касающиеся данной темы, были проигнорированы Ким Чен Ыном.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что и во время столь исторической встречи, Дональд Трамп предпочел не расставаться с "ядерным чемоданчиком", который он прихватил с собой и взял на переговоры с Ким Чен Ыном.