Порошенко подписал закон о создании антикоррупционного суда в Украине

Президент сделал это в прямом эфире украинского телевидения. Порошенко заявил о том, что это довольно знаменательный момент, ведь именно в этот день перестанет использоваться словосочетание "законопроект" в отношении антикоррупционного суда.

Стало известно о том, что в понедельник, 11 июня, президент Украины Петр Порошенко поставил свою подпись на законе о создании в стране Высшего антикоррупционного суда. Сделал он это в присутствии прессы, в прямом эфире украинского телевидения. В ходе подписания закона Порошенко заявил о том, что сегодня довольно знаменательный для всей страны день, ведь отныне в отношении Высшего антикоррупционного суда перестанут использовать словосочетание "законопроект", власти делают закон.

Напомним, что ранее данный законопроект в последнем чтении приняла Верховная Рада. Окончательное рассмотрение всех пунктов законопроекта происходило в четверг, 7 июня.