Песков: Путин и Трамп могут переговорить в австрийской Вене

Президенты России и США недавно связались по телефону и обсудили условия вероятной встречи. О подробностях беседы СМИ рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам чиновника, политики обычно рассматривают несколько вариантов городов, где беседа будет удобна для обеих сторон. Дмитрий Песков отметил, что сейчас Владимир Путин и Дональд Трамп говорят между собой о необходимости приватного разговора. По его словам, президенты могут переговорить в австрийской столице - Вене. Они обсуждали такой вариант.

Дмитрий Песков подчеркнул: в настоящее время у глав РФ и США нет никаких конкретных договоренностей или планов. Время, место и даже факт переговоров остаются неопределенными.

Слухи о возможной встрече Путина и Трампа в Австрии появились после заявления австрийских политиков о готовности организовать такое мероприятие. Пресс-секретарь российского президента отметил, что этот вопрос поднимался также при общении с Себастьяном Курцем, канцлером Австрии.