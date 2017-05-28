Премьер-министра Канады Джастина Трюдо обвинили в домогательствах 20-летней давности

Местная газета в Британском Колумбии опубликовала в 2000 году материал, в котором утверждалось, что нынешний премьер-министра Канады облапал журналистку на музыкальном фестивале.

Самопровозглашённый профеминист Джастин Трюдо сформировал первый в Канаде «гендерно-сбалансированный» кабинет министров, когда занял пост премьера в 2015 году.

Его пресс-секретарь Мэтт Паскуццо заявил, что Трюдо всегда относился к женщинам с уважением и что у него никогда не было никаких негативных взаимодействий с ними.

В статье сообщается, что он извинился перед журналисткой со словами: «Извините, если я бы знал, что вы из национальной газеты, я бы не шёл напролом». Хотя на тот момент он ещё не был общественным деятелем, он по-прежнему был известен в стране как сын бывшего премьер-министра Пьера Трюдо. «Разве сын бывшего премьера не должен знать о последствиях публичности?» - возмущаются пользователи.

В прошлогоднем интервью на радио его спросили, могут ли всплыть какие-либо обвинения в сексуальной непристойности, на что Джастин Трюдо ответил: «Я был очень осторожен всю жизнь и уважал людей и их свободное пространство».