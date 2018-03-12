Скандальная блогер Лена Миро хочет быть мэром Москвы

Совсем скоро состоятся выборы мэра Москвы и недавно блогер Лена Миро удивила своих подписчиком новым заявлением. Оказалось, что скандальная интернет-журналистка также хочет быть мэром столицы.

В первую очередь журналистка Лена Миро сообщила, что любит Моску, а это очень важно для будущего мэра. Далее блогер рассказала, что бы осуществила в столице, если бы в реальной жизни стала мэром. Журналистка бы блокировала от автотранспорта исторический центр в пределах Садового, а сам центр сделала бы пешеходной зоной для жителей столицы и гостей.

Также Миро считает, что мэру нужно больше ездить в общественном транспорте, а в результате и улучшать его состояние. Кроме того, Миро считает своей миссией, как мэра, «избавить город от источника преступности, туберкулёза и грязи - бомжей». Напомним, то ранее журналистка предлагала сослать всех бездомных в тундру.