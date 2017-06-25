Бывший президент США Клинтон рассказал, чем его злит Россия

Он рассказал, что не может сдержать гнев, когда ее правительство начинает вмешиваться в президентские выборы других стран, в том числе он упомянул якобы имевшее место "вмешательство" в 2016 году в США.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон, который занимал этот пост с 1993 по 2001 годы, рассказал, чем его злит Россия. По его мнению, правительство этой страны неоднократно пыталось вмешиваться в выборы главы государства в Германии, Франции, а также Нидерландах. Тем не менее, больше всего ярости он испытал, когда узнал, что Россия якобы повлияла на итог выборов в США в 2016 году, передает агентство Le Parisien.

Стоит отметить, что в указанный выше год американским лидером стал политик и предприниматель Дональд Трамп. С тех пор в США идет расследование, представители которого утверждают, что нынешний президент является в сговоре с Москвой. Тем не менее, такие заявления уже неоднократно опровергали в Кремле.