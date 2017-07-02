«Расследование Мюллера – бесконечная охота на ведьм»: Дональд Трамп заявил о праве на самопомилование

На официальной странице американского лидера в социальной сети Twitter появилась новая публикация, в которой сказано о том, что Трамп имеет право на самопомилование, поэтому может простить себя, хотя ни в чем себя не считает виноватым.

Множество экспертов согласились с заявлением Трампа, поскольку подобное право написано в конституции. Действующий президент США имеет возможность помиловать самого себя в случае, если дело дойдет до суда.

Помимо этого, президент считает, что расследование Мюллера – бесконечная охота на ведьм, которая растянулась до промежуточных выборов.

Рудольф Джулиани, который известен всем как адвокат Дональда Трампа, заявил о том, что президент США имеет полное право помиловать самого себя. К тому же, по мнению других юридических экспертов, Дональда Трампа нельзя обвинять в том, что он создал помехи расследованию по делу причастности РФ к выборам в 2016 году, поскольку в конституции США написано, что действующий американский президент может дать приказ о прекращении любого расследования.